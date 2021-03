1 Insgesamt wurden im Schwarzwald-Baar-Kreis seit Impfbeginn 11 875 Personen (Stand: 8. März 2021) geimpft. Foto: benjamin nolte – stock.adobe.com

Insgesamt wurden im Schwarzwald-Baar-Kreis seit Impfbeginn 11.875 Personen (Stand: 8. März 2021) geimpft. Hinzu kommen die Bürger, die im Schwarzwald-Baar-Kreis wohnen und die Coronaschutzimpfung in einem Zentralen Impfzentrum oder in einem anderen Kreisimpfzentrum erhalten haben (diese Anzahl wird nicht auf Kreisebene erfasst).

Schwarzwald-Baar-Kreis - Im Kreisimpfzentrum Schwarzwald-Baar-Kreis wurden in der vergangenen Woche insgesamt 2422 Impfungen durchgeführt (204 Erst- und 716 Zweitimpfungen mit Biontech Pfizer sowie 1502 Erstimpfungen mit Astrazeneca).

Das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums führte vergangene Woche zudem 119 Erst- und 69 Zweitimpfungen durch (insgesamt 188 Impfungen). Das mobile Impfteam des Zentralen Impfzentrums Offenburg nahm 48 Zweitimpfungen vor.

In den kommenden Wochen stehen jeweils montags, dienstags, mittwochs und donnerstags Impftermine für Astrazenca-Impfungen auf dem Impfplan des Kreisimpfzentrums in VS-Schwenningen. Wöchentlich sollen so durchschnittlich 1100 Astrazeneca- und 1100 Biontech-Impfungen im Kreisimpfzentrum erfolgen.