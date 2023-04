1 Die Bollenhutmacherin Gabriele Aberle bei der Arbeit im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof. Vor allem der rote Bollenhut gilt heute als Symbol für den Schwarzwald im Gesamten, dabei ist er nur in drei Gemeinden Teil der Tracht. Foto: Fischer

Bei einem Treffen in Kirnbach wurde die Idee angestoßen, dass sich die drei Bollenhut-Gemeinden zusammentun und sich um die Aufnahme als immaterielles Kulturerbe der Unesco bemühen. Wie stehen die Chancen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es war nur eine Randnotiz beim ersten Treffen der Interessengemeinschaft für das 750-jährige Jubiläum in Kirnbach – aber eine, die es in sich hat: Bei den Teilnehmern des Treffens kam die Frage auf, ob der Bollenhut das Zeug habe, in das immaterielle Kulturerbe der Unesco aufgenommen zu werden.