schwabowin Gewinnt eine Nacht im Dietinger "Baum.Haus"

Dietingen - Eine Nacht in einem Baumhaus in luftiger Höhe verbringen - wer träumt nicht davon? Zugegeben: Das Dietinger "Baum.Haus" sieht zwar nicht aus wie ein klassisches Baumhaus, doch genau dort kann dieser Traum jetzt in Erfüllung gehen: Setzt euch auf Instagram einfach unseren neuen Bollenhut-Filter auf den Kopf und mit etwas Glück gewinnt ihr eine Nacht im "Baum.Haus" in Dietingen.