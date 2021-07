Bauen ohne Beton – wird das was?

Beton ist der Baustoff der Moderne. Deshalb geht auch ein großer Teil der CO2-Emissionen auf die Zementindustrie zurück. Doch die Alternativen sind auf dem Vormarsch.

40 Prozent aller CO²-Emissionen kommen aus dem Bereich Bauen und Wohnen. Dass man aber beim Bauen und Sanieren schon ansetzen muss, um Nachhaltigkeit zu erreichen, setzt sich erst nach und nach durch. Die Gruppe „Architects for future“ will Alternativen aufzeigen. Sie plädiert für mehr Sanierung statt Abriss – und eine Abkehr vom Beton.

Auch die grün-schwarze Landesregierung hat vollmundige Versprechen zum Thema nachhaltiges Bauen formuliert. Doch welche konkreten Initiativen erwachsen daraus?

