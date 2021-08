Zellen statt Zylinder: Bei Verbrennerautos sind die Motoren das Herz der Fahrzeuge, bei den Elektroautos ist es der Akku. Das wird den Herstellern Daimler und Porsche gerade zunehmend bewusst. Aber lassen sich Batteriezellen einfach so selbst produzieren?

Statt um Hubraum und PS geht es künftig um Amperestunden und Watt pro Kilogramm: Porsche-Chef Oliver Blume hat in einem Interview mit unserer Zeitung Batteriezellen als den "Brennraum von morgen" beschrieben. Damit bezeichnet er einen Strategiewechsel, der sich gerade bei Porsche, Daimler und auch VW vollzieht: Man will auf eine eigene Batteriezellenfertigung setzen.

Warum die Hersteller das machen, ob das zusätzliche Arbeitsplätze bedeutet und ob man den Knowhow-Rückstand einfach so aufholen kann, erklärt Autor Matthias Schmidt im Podcast.

Was beschäftigt die Menschen in Baden-Württemberg? Welche Themen stehen auf der landespolitischen Agenda? Und welche Rolle spielen Entwicklungen woanders in der Welt für den Südwesten? Der Feierabend Podcast fasst für Sie das wichtigste Thema des Tages zusammen – für Baden-Württemberg und die Welt.

Egal ob im Auto, in der Stadtbahn oder zuhause auf dem Sofa: Ab 17 Uhr steht der Podcast für Sie zum Abrufen bereit – und begleitet Sie in den Feierabend.

Hier geht es zu allen Podcast-Folgen: www.schwabo.de/feierabend