Schulen in VS: Warum Eltern stocksauer sind

Schulen in VS

1 Die Schulen bieten Zündstoff: Diesmal geht es um den Ganztagesbetrieb. Foto: © Corri Seizinger – stock.adobe.com

Kaum im Landtag, knallt’ s schon. Das Schulgesetz soll geändert werden. Nur noch die Schulträger sollen künftig entscheiden, ob und wie eine Schule zum Ganztagesbetrieb wird. Die Elternverbände laufen Sturm dagegen und damit auch der Gesamtelternbeirat VS.









Link kopiert



Der Anlass für die landesweite Aufregung unter den Vertretern der Eltern: Die erste Lesung der Schulgesetz-Novelle am 9. November in Stuttgart. Dabei geht es auch darum, wie künftig die Umwandlung einer Schule in einen Ganztagsbetrieb ablaufen soll.