Die diesjährige Spielrunde war geprägt von einem Rekordhoch des Dax zum Jahresende, unterstützt durch sinkende Energiepreise und die Hoffnung auf sinkende Zinsen.

Dies führte zu hohen Gewinnen im Planspiel Börse. Die Teilnehmer schlossen dieses Jahr insgesamt rund 1,3 Millionen virtuelle Aufträge mit einem Gesamtumsatz von rund 4,3 Milliarden Euro ab.

Beim Planspiel Börse werden nicht nur die Teams mit der höchsten Depotgesamtwertung, sondern auch die Teams mit den nachhaltigsten Geldanlagen prämiert.

Die Bestplatzierten erhielten von der Sparkasse Schwarzwald-Baar Preisgelder in Höhe von insgesamt 2700 Euro. Außerdem werden zusätzlich Preisgelder in Höhe von insgesamt 1200 Euro vom Sparkassenverband Baden-Württemberg an die Teams ausgegeben, die in der Landeswertung erfolgreich waren.

Die Preise und Urkunden wurden in Rahmen der regionalen Siegerehrung im BlueBoxx-Kino durch Matthias Wößner, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Schwarzwald-Baar, übergeben. Im Anschluss an die Siegerehrung wurden die erfolgreichen Teams sowie ihre betreuenden Lehrer zu einem Kinoabend mit Popcorn und Getränk eingeladen.

Depotgesamtwertung

In der Depotgesamtwertung belegte das Team Havanna von den Zinzendorfschulen den ersten Platz, gefolgt von „Die Peanuts“ (Thomas-Strittmatter-Gymnasium), „Jumadjo“ (Kaufmännische Schulen I Villingen), „Die Fralaranas“ (Albert-Schweitzer-Schule) und „Hammer“ (Thomas-Strittmatter-Gymnasium).

Für das Team Havanna geht es am 18. März zur Landessiegerehrung nach Stuttgart. In der Nachhaltigkeitsbewertung siegte das Team „Top G1“ (David-Würth-Schule) vor „Börsianer 3.0“ (Zinzendorfschulen), „Die 4 Würstchen“ (Staatliche Feintechnikschule), KoB (David-Würth-Schule) und „Who is Elon Musk“ (Thomas-Strittmatter-Gymnasium). Im Studierendenwettbewerb gewann das Team „WegFlexx“ (DHBW). Im Nachhaltigkeitswettbewerb siegte das Team „planlos_geht_der_plan_ los“ (Pädagogische Hochschule Freiburg).