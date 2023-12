Schütze getötet: 15 Tote bei Schusswaffenangriff an Prager Universität

1 Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen stehen am Ufer vor der Karls-Universität. Foto: dpa/Petr David Josek

Großeinsatz in der Prager Innenstadt: Kurz vor Weihnachten fallen Schüsse an der renommierten Karls-Universität. Es gibt nach ersten Informationen 15 Tote und Verletzte.









Bei Schüssen an einer Hochschule in der Prager Innenstadt sind 15 Menschen getötet und drei Dutzend verletzt worden. Auch der Schütze sei tot, teilte eine Sprecherin des Rettungsdienstes nach Angaben der Agentur CTK am Donnerstagnachmittag mit. Der Schusswaffenangriff wurde an der Philosophischen Fakultät der Prager Karls-Universität verübt.