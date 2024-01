Schüler in Friesenheim bedroht: 56-Jähriger ist wieder auf freiem Fuß

1 Schwer bewaffnet waren die SEK-Beamten beim Einsatz in der Friesenheimer Ortsmitte. Foto: Einsatz-Report 24

Gegen den 56-Jährigen, der zwei Schüler im Friesenheimer Zentrum bedroht haben soll, wurde kein Haftbefehl gestellt.









Der Mann, der am Dienstagmittag von SEK-Beamten in Friesenheim festgenommen wurde, weil er zwei Schüler beleidigt und dabei eine Schusswaffe mit sich geführt haben soll , ist wieder auf freiem Fuß. „Es wurde kein Haftantrag gestellt“, erklärt eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Offenburg auf Nachfrage unserer Zeitung. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen seien jedoch in der Wohnung des 56-Jährigen Beweismittel sichergestellt worden. „Durch die Sachbearbeiter des Polizeireviers Lahr werden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet“, heißt es in einer Mitteilung.