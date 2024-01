56-Jähriger festgenommen: SEK rückt in Friesenheim an

SEK rückt in Friesenheim an

1 Großaufgebot in der Friesenheimer Ortsmitte: Mehrere Zeugen meldeten eine bedrohliche Situation. Foto: Einsatz-Report 24

Einen größeren Polizeieinsatz hat es am Dienstagnachmittag in der Ortsmitte nahe der Alemannen-Apotheke gegeben. Zwei Schüler sind dort von einem 56-Jährigen beleidigt worden. Letzterer soll eine Schusswaffe mit sich geführt haben.









Ein Durchkommen war am Dienstagnachmittag in der Engelgasse in Friesenheim nicht möglich – nicht aber aufgrund der protestierenden Landwirte mit ihren Traktoren, sondern wegen eines „verdächtigen Vorfalls“, wie es die Polizei zunächst in einer Mitteilung beschrieb. Schwer bewaffnete SEK-Beamte sowie etliche Polizei- und Rettungswägen säumten das Friesenheimer Zentrum. Polizisten, auch aus den umliegenden Revieren, sowie ein Hubschrauber waren ebenfalls im Einsatz. Mehrere Zeugen gingen kurz vor 13 Uhr von einer Bedrohungssituation aus, weshalb sie daraufhin die Polizei kontaktierten, so die Pressestelle des Polizeipräsidiums Offenburg.