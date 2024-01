Großeinsatz in Zimmerner Straße

Schreck in Rottweil

1 Die Feuerwehr rückte am Dienstagmorgen in großer Besetzung zur Zimmerner Straße in Rottweil aus. Foto: Hezel

Großer Schreck zum Jahresanfang: Aufgrund einer unklaren Rauchentwicklung rückte die Rottweiler Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu einem Mehrfamilienhaus in der Zimmerner Straße aus.









Link kopiert



Mit großem Aufgebot rückte die Rottweiler Feuerwehr am Dienstagmorgen um 8.54 aus. Eine unklare Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Zimmerner Straße sei gemeldet worden, erklärt Pressesprecher Marius Daute im Gespräch mit unserer Redaktion.