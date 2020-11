Schramberger Tattoo-Studio Soloselbstständiger klagt gegen Schließung

Klage gegen Zwangsschließung eingereicht

Zusammen mit fünf weiteren Tattoo-Studios in Baden-Württemberg hat er am 3. November Klage gegen die Zwangsschließung beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim eingereicht. Diesmal arbeitete das Gericht schnell: Schon am 10. November habe es die Klage abgewiesen. Schröder ärgert sich auch, dass das Verwaltungsgericht den Streitwert (und damit die Gerichtskosten) auf 15.000 Euro pro Antragsteller so hoch gesetzt hatte. Bei ähnlichen Klagen in anderen Bundesländern hätten die Gerichte den Streitwert nur auf 5000 oder 7500 Euro pro Antragsteller beziffert.