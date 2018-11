Schramberg Zweitklässler in die Handballwelt entführt

Ziel war es laut Mitteilung, die Kinder durch einen vielseitigen Vormittag zu führen und das Interesse und den Spaß an der Sportart Handball zu wecken, um so auch Werbung für die Abteilung zu machen und junge, neue Vereinsmitglieder zu gewinnen. Dank einer enormen Teilnehmerzahl von 200 Kindern hatte man sich im Vorfeld dazu entschieden, das Event auf die Karl-Diehl-Halle in Schramberg und die Kreissporthalle in Sulgen aufzuteilen, um den Schülern möglichst viel Raum für Bewegung zu bieten. So wurden die beiden Veranstaltungen parallel mit engagierten und ehrenamtlichen Helfern um Silke Harter, Sabine Fehrenbach und Lina Rückert mit großem Erfolg durchgeführt, wie es seitens der Sportgemeinschaft heißt.

Nach der Begrüßung und dem gemeinsamen Aufwärmen standen kind- und schulgerechte handballspezifische Koordinationsstationen auf dem Programm, in denen die Kinder einen Ball sicher durch einen Parcours prellen sollten, Luftballons jonglieren, Hüte von Medizinballköpfen warfen, Flaschen in einer Kiste versenkten, Raketen zielsicher ins Tor warfen und so manche Hindernisse überwinden mussten.

Nach einer Stärkung folgte dann im zweiten Teil die Spielform Mattenball, in der die Kinder ebenfalls kaum zu bremsen waren. Hier standen nicht nur die Handballregeln auf dem Programm, sondern auch Grundwerte beim Spiel wie Fairness und Teamgeist.