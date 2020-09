Schramberg Zuschauer sorgen bei Open-Air-Fahrradkino selbst für Strom

Vor exakt 20 Jahren haben die Stadtwerke die Stromversorgung in Schramberg übernommen und mit dem "Schramberger StadtStrom" ein neues Kapitel ihrer Unternehmensgeschichte aufgeschlagen. Und vor genau zehn Jahren öffneten sich zum ersten Mal die Tore ins Auto- und Uhrenmuseum ErfinderZeiten, heißt es in der Mitteilung des Museums. "Wie kaum ein anderes Museum in Deutschland dokumentiert das Haus über fünf Stockwerke die Volksmotorisierung, den Alltag und den Pioniergeist des ›kleinen Mannes‹ vom Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Wirtschaftswunderzeit", heißt es weiter. Seit der Eröffnung im Jahr 2010 haben Tausende von Menschen den Weg ins Museum gefunden und das Konzept des Museums gelobt.