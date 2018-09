Schramberg Zum Abschied gibt’s ein "Überlebenspaket"

Schramberg-Heiligenbronn. Jetzt wurde der 51-jährige Diplom-Finanzwirt verabschiedet, da er im Oktober bei der Stiftung Nikolauspflege in Stuttgart, einer Einrichtung für sehbehinderte Menschen, als Kaufmännischer Vorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender arbeiten wird.

Nachfolgerin an der Spitze der Behindertenhilfe wird die bisherige Bereichsleiterin Interne Dienste und Prozesse in der Behindertenhilfe, Andrea Weidemann (45), die seit 19 Jahren in der Stiftung arbeitet und ihre neue Aufgabe schon angetreten hat.

Zur Abschiedsfeier kamen Mitarbeiter aus allen Bereichen der Behindertenhilfe zusammen, wie auch der frühere Vorstand Norbert Rapp und Andrea Wanka, die bisher als Taubblindenbeauftragte in der Stiftung engagiert war.