Schramberg Wolfgang Bantle wird Vereinsmeister

In der Zuchtgruppe II mit vier Geschwistern siegte Thomas Glatthaar mit Alaska mit 386,5 Punkten, vor Wolfgang Bantle mit Thüringern und 385,5 Punkten und Rolf Knöpfle mit Wienern und 383,5 Punkten.

Vier Tiere aus beiden Geschlechtern wurden in der Zuchtgruppe III vorgestellt. Auch hier lag Thomas Glatthaar mit Alaska und 387,5 Punkten vorne; Zweiter wurde Uwe Schmalzbauer mit blauen Wienern und 385,5 Punkten, Dritter Gerhard Bantle mit Thüringern (385 Punkte). Bei der Jugend stellte Aaron Weißer in der Zuchtgruppe I mit blauen Wienern (385,5 Punkte) die schönste Gruppe. In der Zuchtgruppe drei hatten Cara und Nika Weber mit Hermelin Blauauge die schönsten Tiere.

Im Dezember werden sieben Züchter aus Sulgen ihre Tiere bei der Landesschau in Ulm vorstellen.