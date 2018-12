Schramberg Woher kommt mein Name?

Schramberg. Der Familienname Kurz kommt in Deutschland mehr als 25 000-mal vor und liegt damit in den Top 200 der häufigsten Namen. Er ist deutschlandweit flächendeckend verteilt, etwas weniger im Norden als im Süden. In Baden-Württemberg gibt es besonders viele Kurz im Raum Stuttgart-Hechingen-Ulm-Ellwangen. Spitzenreiter auf Gemeindeebene ist Hirrlingen bei Rottenburg, wo laut einer Studie von Hubert Klausmann aus dem Jahr 2007 mehr als drei Prozent aller Einwohner so heißen. In der Schramberger Gegend erscheinen die Kurz erst in neuerer Zeit, über viele Jahrhunderte findet sich kein Namensträger hier.