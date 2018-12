Schramberg Woher kommt mein Name?

Mit Peter Haaser, der 1797 aus Harmersbach nach Lauterbach zog, kam der erste Namensträger ins Gebiet der Herrschaft Schramberg. Wie bei den häufigeren Haas nimmt auch der Familienname Haaser Bezug auf das flinke Tier mit den langen Ohren. Die Motivation für die Benennung des ersten Namensträgers kann nicht eindeutig festgestellt werden. Es kann ein Übername zu mittelhochdeutsch hase, has "Hase, Feigling" für einen furchtsamen, scheuen, beziehungsweise feinhörigen Menschen sein. Oder es wurde – was aufgrund der Endung "er" wahrscheinlicher ist – ein Hasenjäger oder Hasenfänger so benannt.