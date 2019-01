Schramberg Woher kommt mein Name?

Schramberg. Der Familienname Heinzelmann kommt in Deutschland ungefähr 4700-mal vor. Schwerpunkte der Verbreitung sind die Landkreise Freudenstadt und Rottweil, darüber hinaus der Zollernalbkreis und der Landkreis Sigmaringen. In Trochtelfingen und Burladingen heißen mehr als zwei Prozent der Einwohner so.