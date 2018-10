Schramberg Wieder drei Vorstände

Schramberg-Sulgen. Der gebürtige Marburger und seit über einem Jahrzehnt im Schwarzwald verwurzelte Rolf Merte blickt, wie Schweizer informiert, auf eine langjährige internationale Tätigkeit sowohl in der Forschung als auch in der Industrie – in Top-Managementpositionen bei Weltmarktführern aus dem Technologiebereich – zurück.

Nach dem Studium der Theoretischen Elektrotechnik an der Technischen Universität Berlin widmete er sich zunächst der Forschung. Dabei war er unter anderem am CERN im Kanton Genf, in Stanford/USA und in Berlin aktiv, wo er im Jahr 2000 promoviert wurde. Anschließend startete seine industrielle Laufbahn laut Mitteilung in global operierenden Technologieunternehmen im Forschungszentrum der ABB AG in Heidelberg, sie führte ihn in verschiedene Führungspositionen, als Produktgruppenleiter bei der BERU AG, heute BorgWarner, als Technischer Leiter bei der Hüttinger Elektronik GmbH & Co KG in Freiburg, heute Trumpf-Hüttinger, sowie als Divisionsleiter der SMA Solar Technology AG.

Zuletzt verantwortete Merte als Vorstand des Messgeräteherstellers Testo SE die Technologie- und Supply-Chain-Bereiche. Er sammelte darüber hinaus umfangreiche Erfahrungen als Geschäftsführer diverser europäischer und asiatischer Konzerntöchter.