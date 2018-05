Schramberg Weitere Helfer dringend gesucht

In seinen Ausführungen ging der Vorsitzende Jean-Marc Herrgott auf die zurzeit 560 Patenschaften ein, sie bilden den Schwerpunkt der Aktivitäten. Er dankte auch Gerti Fassnacht und Danielle Engel für die umfangreiche Arbeit im Schriftverkehr mit den Paten und den Patenkindern.

Aber auch die weiteren Projekte, wie die Schule in Palmari, der Bau des Waisenhauses oder der Zisternen, wurden im Vorstandsbericht hervorgehoben, ebenso der Aufenthalt und das Medizin- Praktikum von Florian Reiner in Haiti. Jean-Marc Herrgotts Dank galt allen Helfern und Unterstützern hier und in Haiti, die dazu beigetragen haben, dass die Projekte seit 37 Jahren gefördert werden können.

Im Finanzbericht von Albert Bäumer waren im Jahr 2017 Überweisungen nach Haiti in Höhe von 330 000 Euro von der HHS und 45 668 Euro vom Kindermissionswerk in Aachen "Die Sternsinger" (KMW) für die laufenden Ausgaben aufgeführt. Um welch große Unterstützungsleistung es sich seit 1980 handelte, zeigt sich an der Gesamtsumme von rund 8 ,7 Millionen Euro.