Schramberg Was wünscht sich die Jugend?

Schramberg. Rund 120 Schüler der EJS trafen sich, um über die Interessen von Jugendlichen in Schramberg zu diskutieren. Eröffnet wurde der Vormittag von Oberbürgermeister Thomas Herzog. Nach einer kurzen Einführung verteilten sich die Schüler auf zahlreiche Thementische. Hier konnten sie laut Mitteilung alles loswerden, was sie in Schramberg stört, aber auch Wünsche und Ideen für Schramberg äußern. Außerdem beschäftigen sich die Schüler auch mit Themen wie "Wählen ab 16" oder auch mit dem Thema "Flucht und Integration".

Organisiert wurde der Workshop von dem Jugendbeteiligungstandem der EJS (Grietje Paul, Schulsozialarbeiterin, Nicole Marte-Nick, Lehrerin an der EJS). Unterstützt wurden sie von Gemeinschaftskundelehrern sowie von Schülern der Klasse 9.

Der Jugendbeteiligungs-Workshop an der EJS fand bereits zum zweiten Mal in dieser Form statt. Gemeinsam mit dem Juks³ organisieren alle weiterführenden Schulen, Workshops in den achten Klassen zum Thema Jugendbeteiligung.