Schramberg Vitrinen festlich geschmückt

"Auch wenn unsere Fasnet in diesem Jahr nicht stattfinden kann wie gewohnt, wollen wir doch mit ein paar Bildern und ein bisschen Deko dafür sorgen, dass diese wichtige Jahreszeit wenigstens ein wenig gewürdigt wird. Die Vitrinen neben dem Rathaus boten sich dafür perfekt an", so Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr. Achim Ringwald, bei der Stadt unter anderem als Facebookredakteur aktiv, ist selbst seit Jugendzeiten mit der Schramberger Fasnet als Aktiver und als Musiker tief verwurzelt. "In diesem Jahr muss man die Fasnetsveranstaltungen natürlich absagen, anders geht es nicht. Aber die Fasnet fällt deswegen nicht aus – wir begehen diese Zeit einfach anders", sagt er und hofft, dass die Betrachter seiner Bilder ein bisschen Ablenkung vom Corona-Alltag finden.