Schramberg Vierbeiner zeigen sich von ihrer besten Seite

Auch die weiteren IPO-Teilnehmer, Herbert Krüger und Tatjana Lutze, konnten die Fährtenarbeit erfolgreich abschließen. In der nachfolgenden Unterordnung und im Schutzdienst zeigten die Hunde, was sie in den vielen Trainingseinheiten gelernt haben. So bestand Tatjana Lutze mit ihrer Schäferhündin Xia vom Reiterles Kapelle die IPO1-Prüfung.

Die IPO3-Prüfung legten erfolgreich ab: Herbert Krüger mit der Dobermannhündin Fiska von der Leibgarde, Armin Schick mit der Dobermannhündin Dana von der Leibgarde sowie Tagessieger Patrick Krüger mit dem Dobermannrüden Falco von der Leibgarde (Gesamtnote "sehr gut"). Ein Hund im Schutzdienst war übermotiviert und konnte das Prüfungsziel nicht erreichen, so die Mitteilung des Vereins.

Die Fragen des Sachkundenachweises über Vereinsstruktur, Pflege, Haltung und Wesen von Hunden und dem richtigen Umgang mit ihnen konnte Susanne Rabus souverän beantworten.

Bei der Begleithundeprüfung starteten dann drei Teilnehmerinnen mit ihren Hunden. Geprüft wurde der Gehorsam, wobei die Vierbeiner mit und ohne Leine bei Fuß laufen und auf Kommando sitzen und liegen bleiben müssen, auch wenn sich die Hundeführer entfernen.

Souveräne Leistung

Im zweiten Prüfungsteil, im Bereich Verkehr, wird verlangt, dass sich der Hund gegenüber Joggern, Radfahrern, Autos sowie anderen Hunden weder aggressiv noch ängstlich verhält. Alle drei Teilnehmerinnen bestanden die Begleithundeprüfung: Lucyna Goliath mit ihrer Golden-Retriever-Hündin Wilhelmine bathed in Honey of Calimeros Castle, Susanne Rabus mit ihrer Hündin Mayla sowie Michaela Schick mit ihrem Schäferhundrüden Zerberus vom Mittenhauser Hof.

Dann folgte die BgH1-Prüfung, eine spezielle Begleithundeprüfung. In dieser Prüfungsstufe zeigte Mary-Ann Beckmann mit ihrem Labradorrüden Bodo vom Berg eine souveräne Leistung und bestand überzeugend.

Die BgH2-Prüfung absolvierten Nina Werner mit Alina und Melanie Kraft mit dem Australian-Shepherd-Rüden Rainfire to know me is to love me problemlos.

Bei der Siegerehrung dankte Gerd Ehrmann Klaus Binder für die Übernahme des Richteramts, ebenso Fährtenleger Martin Bantle und Schutzdiensthelfer Armin Schick und Patrick Krüger für ihre Arbeit sowie den Hundeführern für ihre Teilnahme. Die erfolgreichen Teilnehmer erhielten eine Urkunde sowie einen Pokal für ihre bestandenen Prüfungen.