Schramberg Viel mehr als nur ein Schokoriegel

Nia, reiche und verwöhnte Tochter des Schokoladenherstellers, verteilt die Riegel – beworben mit "The Taste of Africa" – großzügig an ihre Bandkollegen. Als ihr langsam klar wird, dass Schokolade in Ghana einen hässlich und bitteren Beigeschmack hat, gerät sie ins Grübeln. Der letzte Schokoriegel, den sie auf der Bühne verteilt, ist fairtrade – und selbst gekauft.

Auch Jugendliche können etwas tun

Während auf der Bühne das Schicksal von Kateys Familie rekonstruiert und diskutiert wird, wie man deren Lage nachhaltig verbessern kann, werden die Kinder und Jugendlichen im Publikum ganz nebenbei und ohne erhobenen Zeigefinger an Fairtrade und einen bewussten Lebensstil herangeführt.

Auch mit dem Gedanken, dass man als einfacher Teenager ja eh nichts tun könne, räumt das Stück gründlich auf. Als Skazz im Angesicht der gewaltigen Problematik resigniert, weist Gabe sie daraufhin, sie solle einfach ein bisschen mehr wie eine Mücke sein. Die sei ja schließlich auch klein, arm und verletzlich – aber dennoch gelegentlich ein gewaltiges Ärgernis.

Diesem Dialog folgt ein bunter Strauß an Vorschlägen, wie ein bewussterer Lebensstil möglich sei – von Unterschriftspetitionen für eine faire Mensa über Spendenläufe bis hin zu Benefizkonzerten.

Das Stück mit seinen rockigen Melodien kam beim Publikum bestens an – neben viel Applaus gab es bei der von den Schauspielern durchgeführten Nachbesprechung des Stücks viel Lob für die Vorstellung. Ohne Berührungsängste diskutierten die Schauspieler mit dem Publikum über die zentrale Thematik des Musicals, beantworteten Fragen, gaben Autogramme und verteilten Flyer mit Anregungen für einen bewussteren Lebensstil.