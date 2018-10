Schramberg Verglaste Außenwand und umlaufende Galerie

Bei einer Sanierung des bestehenden Gebäudes kann der Hallenkörper und die Raumaufteilung im Untergeschoss bestehen bleiben, der Querriegel (mit Treppenhaus und Wohnung) fällt weg und wird durch eine Verglasung hin zum "Löwen" ersetzt. Dorthin wird auch der Eingang versetzt, die Parkplätze in diesem Bereich entfallen. Der Innenliegende Balkon wird zur einer umlaufenden Galerie für Besucher erweitert. So eine Sanierung sei "charmant und überschaubar", so der Fachmann.

Mager zeigte auch, wo ein Neubau am Weiher platziert werden könnte, nachdem die Stadt ein Wiesengrundstück dorfauswärts nicht erwerben konnte (wir berichteten). Die Halle könnte quasi unterhalb der Bushaltestelle liegen.

Auf dem "Krone"-Areal würde die Halle an einem "prominenten Platz" stehen. Ein zentraler Parkplatz würde dort nicht nur den Festhallenbesuchern bei den rund 26 größeren Veranstaltungen im Jahr, sondern auch anderen Nutzern zur Verfügung stehen. Mager betonte nochmals, dass ein Neubau beziehungsweise eine Sanierung der Sport- und Festhalle ein "Mehrwert als Treffpunkt für die Ortsgemeinschaft" darstellen sollte. Und er gestand, dass er anfangs über die Hallenplanung am Dorfweiher überrascht gewesen sei, da dieser doch etwas abseits liegen würde.