Schramberg Tennenbronner spielen Alpenmusik

Schramberg-Tennenbronn (wm). Wer kennt sie nicht in Tennenbronn – die "Badner Buebe". Eng mit volkstümlicher und alpenländischer Musik verbunden, veranstalten sie am Samstag, 22. Dezember ab 19.30 Uhr im Landgasthaus Löwen den "Alpenländischen Winterabend". Als Musiker sind Peter Kunz, Erich Moosmann und Bernhard Furtwängler feste Größen in Tennenbronn. Als "Gastspieler" wird auch Rolf Kaltenbacher dabei sein. Das Konzert findet auf Spendenbasis statt. Die "Badner Buebe" verfügen über ein breit gefächertes Repertoire an alpenländischer Musik.

Kontakt zu Kollegen im Zillertal

Peter Kunz fährt immer wieder ins Zillertal, um dort seine österreichischen Musikerkollegen zu treffen und seine Kenntnisse aufzufrischen. Sein Hauptinstrument ist die Gitarre. Allerdings steht seine steirische Harmonika nicht weit entfernt, um den Liedern mit gekonnt gespielten Helikon-Bässen musikalische Tiefe zu vermitteln.