Schramberg-Tennenbronn Neuer Name fürs Freibad: Furztrocken

Selbstverständlich wurde die Tennenbronner Großbaustelle Nummer eins – das Schwimmbad – genüsslich durch den Kakao gezogen. Dort nahmen die Damen ein Sonnenbad auf den zugewucherten Terrassen – was als naturbelassen verkauft wurde. "Kommen Sie nach Tennenbronn", sagte der Moderator einladend. Beim Besuch könne man die Schwimmbecken für Sportarten wie Fußball oder Wettrennen nutzen. Statt einem Kiosk werde mit einem Bier-Trinkbrunnen gepunktet. Die naturbelassene Anlage werde sogar von Rehen genutzt. Zum Beweis gab es dazu ein Foto, wie zwei Rehe hungrig an den Hecken neben der Dusche knabberten. Um rutschen zu können, müsse man halt selbst einen Wassereimer mitbringen, um die Rutschbahn feucht zu machen. Schnell waren sich die Erzknappen einig: Nur der Name "Furztrocken" kommt für das Bad künftig in Frage.

Erzknappen, Alcaputti und Shoguna ließen sich nicht lumpen und hauten einen nach dem anderen raus. So waren beispielsweise drei Außerirdische zu Gast in Tennenbronn, die zum Essen mit "Mari’s Fix" (Marion Hummel) eingeladen waren. Dort wurde ein schmackhaftes Weltraumschnitzel serviert. "Das müssen wir öfters machen", funkte der Häuptling der Außerirdischen in seinem silbernen Raumanzug an die Kommandozentrale im weiten Orbit.

"Schnaidt-Rider" aktiv

Auch die Moderatoren Sven und Robin Moosmann hatten stets alles im Griff. Conny Rapp und Thomas Wälde gaben ebenfalls ein erstklassiges Duo bei ihren Einlagen ab. Und auch die Leiter der Wurzelhexen, Raphael und Patrick Günter, ließen sich nicht lumpen.

Einen Rückblick gab es auch auf die Auftritte vergangener Jahre, beispielsweise von den "Dreckigen Schlampen aus dem Knappenloch", die ihre Premiere 1992 gefeiert hatten. Marco Lehmann und Julia Schnaidt gingen hier ins Detail. Zudem wurde zu "Sprudlers Hausparty" im Jahr 1998 mit dem damaligen Bürgermeister Christof Dold geschaltet.

Ortsvorsteher Manfred Moosmann bekannte sich in einem aktuellen Clip zu seiner Erzknappen-Vergangenheit und lieferte einige fetzige Sprüche aus dem heimischen Wohnzimmer. Er empfahl, an dieser Fasnet "’s Geld dahoam versufe". Leni Rapp hatte noch einen besseren Vorschlag: Das durch die Fasnet eingesparte Geld an Lenny Weißer spenden. Die Erzknappen fahren bei der nächsten Gelegenheit an der Fasnet mit ihm auf dem Wagen durchs Dorf, so ihr Versprechen – Lenny dürfe "ganz obe nuff".

Immer wieder aufgelockert wurde die Show von ERZ-TV mit witzigen Werbeclips, die natürlich alles andere als ernst gemeint waren, beispielsweise beim verzwickten Kondom-Kauf in der Löwen-Apotheke oder dem "Schnaidt-Rider" Patrick Schnaidt, der David Hasselhoff veräppelte. Roland Brüstle wurde nach dem Genuss von Puffreis zur wahren "Sex Machine", während Thomas Waldvogel das Duracell-Häschen mit unbändiger Energie mimte – wenn auch vermutlich nicht ganz so beabsichtigt.

Viele kleine Spots und Filmchen wurden aufgenommen. Und das Beste: Diese können jederzeit beispielsweise auf YouTube angeschaut werden, sodass doch noch etwas Fasnet Einzug hält. An den Erzknappen liegt es jedenfalls nicht.