Schramberg Technische Störung legt Hallenbad lahm

Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kälble stand Rede und Antwort. "Es gab Probleme mit der Brandmeldeanlage in der Schwimmhalle", sagte er auf Nachfrage unserer Zeitung. Dort habe es eine Fehlermeldung gegeben und daher habe man sich dazu entschlossen, das "badschnass" am Sonntag nicht zu öffnen. Die exakte Ursachenforschung laufe auf Hochtouren, Techniker seien vor Ort, so Kälble. Der Schaden ließ sich nicht so rasch beheben, daher ist das Bad auch am Montag geschlossen. Er gehe davon aus, sagte der Geschäftsführer, dass das Problem am frühen Dienstag von einem Techniker behoben werden könne und das Bad dann pünktlich um 9 Uhr öffnen werde.