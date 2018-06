Schramberg Tausende Gäste besuchen den Familientag

Schon ab 10 Uhr strömten Mitarbeiter mit ihren Familien und Pensionäre zum Eingangsbereich, hinein in das große Festzelt und später zum Rundgang durch die Produktionshallen. Ab 11 Uhr spielen die 33 Musiker der Kern-Liebers-Blaskapelle im großen Festzelt traditionelle und moderne Stücke, Gerhard Kreuzberger aus dem Werkzeugbau dirigierte. Um 13.15 Uhr hielt Udo Schnell, Vorsitzender der Geschäftsführung, flankiert von Klaus Scheuble, Kaufmännischer Geschäftsführer und Festorganisator Thorsten Litzenberg die Begrüßungsansprache: "Zeigen Sie Ihren Familien, wo sie arbeiten, mit einem Stück Stolz, besuchen Sie die Stationen beim Rundgang und genießen sie den Tag", rief Schnell der Belegschaft zu.

Mehrere tausend Gäste hatten sich angemeldet, darunter 1439 Mitarbeiter. Fast zwei Woche lang hatte ein Team unter der Leitung von Thorsten Litzenberg das Fest vorbereitet. Jetzt waren die Hallen blitzsauber und aufgeräumt, der lange Rundweg ausgeschildert, an zahllosen Stationen zeigten Mitarbeiter an den Maschinen, welche Produkte Kern-Liebers mit welchen Maschinen produziert. Alles klappte bestens. Vater und Mutter zeigten beim Rundgang ihren Kindern und Oma und Opa, wo und was sie arbeiten. Auch viele Pensionäre zog es noch mal in die Hallen, am alten Arbeitsplatz vorbei. Heute produzieren einige Maschinen spezielle Dinge wie Mützen, Socken, Flaschenöffner oder Eierbecher, die man mitnehmen konnte.

Fischer Catering sorgte derweil im Festzelt für das reichhaltige Essen, der Radfahrverein Sulgen kümmerte sich um die Getränke. Auch Hans-Jochem Steim ließ es sich zusammen mit Tochter Anette und Sohn Hannes schmecken.