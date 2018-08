Schramberg Spender retten die Orgel

Schramberg-Schönbronn. Dank der gemeinsamen Spendenaktion der evangelischen Kirchengemeinde Locherhof und der Bibelerlebniswelt konnten nun in einer ersten Phase die vom Holzwurm befallenen Teile an der Orgel in der Schönbronner Kirche erneuert werden. "Allen Spendern sei dafür ein herzliches Dankeschön gesagt", heißt es in einer Mitteilung.