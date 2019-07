Schramberg Siebenköpfige Familie lebt (fast) plastikfrei

Enthusiastisch werden wir begrüßt. Die vierfache Mutter brennt regelrecht für das, was sie tut. "Es hat ein Jahr gedauert, bis wir dahin gekommen sind, wo wir heute stehen", sagt Magdalena Öhler. Damit meint die 40-Jährige den Plastikverbrauch in ihrer Familie. "Man kann nicht von heute auf morgen sein Leben umkrempeln, sondern muss Schritt für Schritt anfangen", erklärt sie. Dabei sei es schwierig gewesen, den Rest ihrer Familie erst einmal davon zu überzeugen. "Mein Mann wollte zwischendurch schon aufgeben, aber mittlerweile hat sich der Lebensstil in unseren Alltag voll integriert", sagt Öhler. Einzig ihr 14-jähriger Sohn sei genervt davon. "Zu Hause wird trotzdem plastikfrei gelebt, ob er will oder nicht. Nur in der Schule kann ich ihn nicht kontrollieren."

Angefangen hat alles mit Plastikflaschen, das sei das erste gewesen, was Magdalena Öhler aus ihrem Haus verbannt hat. Beim Einkaufen benutze sie Taschen oder Einkaufskörbe. Wenn im Supermarkt etwas in Plastik verpackt ist, würde es die 40-Jährige nicht kaufen, sondern selber machen. "Ein Problem sind Süßigkeiten: Die sind meistens in Plastik verpackt und schwer selbst zu machen", räumt Öhler ein.

Alternativen zu Plastikprodukten in der Küche gebe es aber immer. "Wenn man will, kann man alles ersetzen", sagt die Mutter. Dosen aus Metall, Glasflaschen, Wachstücher zum Einpacken von Lebensmitteln und vieles mehr, die Liste sei lang.