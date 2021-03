1 Vorab hat sich OB Dorothee Eisenlohr (rechts) mit Vertretern der Hilfsorganisationen getroffen. Stadtbrandmeister Werner Storz (von links), Jens Kommer (DRK), Martin Kruck (DRK), Oliver Rapp (THW) und Rüdiger Munzinger (THW) Foto: Schwarzwälder Bote

Corona: Apotheken und Hilfsorganisationen testen in der Berneckstraße 21 / Nur, wer sich gesund fühlt

Schramberg. Ab Montag, 8. März, bietet die Stadt Schramberg ein Schnelltestzentrum in der Berneckstraße 21 an. Dort können sich Menschen an fünf Tagen in der Woche kostenfrei auf eine Corona-Infektion testen lassen. Vormittags werden die Tests von Apotheken, dienstag- und mittwochabends sowie am Samstagvormittag vom DRK, der Freiwilligen Feuerwehr und dem THW übernommen. "Ich finde es toll, dass Sie so schnell bereit sind, einzusteigen und sich einzubringen", so Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr zu den Hilfsorganisationen.

Tage zuvor hatte das Land bekannt gegeben, dass es Kommunen aus der Notreserve mit Testkits und Schutzanzügen ausstatten kann. Zudem wurde bei der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch entschieden, dass jeder Bürger einen Test pro Woche kostenlos machen kann. "Für uns war gleich klar, dass wir ein Schnelltestzentrum anbieten wollen", so Eisenlohr. Egal, ob die Besucher von den Organisationen oder den Apotheken getestet werden, die Testung ist kostenfrei. Das Ergebnis liegt nach 15 Minuten vor.

Wer ein positives Ergebnis bekommt, wird über weitere Schritte informiert; wer negativ ist, bekommt eine Bescheinigung. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren werden nur durch die Apotheken getestet. Ins Schnelltestzentrum darf man nur ohne Symptome kommen. Wer sich krank fühlt, muss sich zum Testen an einen Arzt wenden.

Das DRK bietet die Tests ohne Terminvereinbarung dienstags, 17 bis 19 Uhr, mittwochs, 17 bis 19 Uhr, und samstags, 9 bis 13 Uhr, an. Wer ein Testzeitfenster der Apotheken nutzen möchte, muss vorab einen Termin vereinbaren. Mit dabei sind: Die Römer-Apotheke, Telefon 07422/989 41 30, mittwochs von 7 bis 8 Uhr. Die Sonnenapotheke, Telefon 07422/83 16, donnerstags von 8 bis 10 Uhr. Die Apotheke Sulgen, Telefon 07422/24 24 00, freitags von 8 bis 10 Uhr.

"Mit den Zeitfenstern sowohl am frühen Morgen als auch am Abend und am Samstagvormittag möchten wir möglichst vielen Menschen einen Test ermöglichen", erklärt Eisenlohr. "Sich zum Beispiel vor einem Besuch bei den Großeltern zur Sicherheit testen zu lassen ist eine gute Ergänzung zu den anderen Vorsorgemaßnahmen wie Abstandhalten, Lüften, Mund-Nasen-Schutz und Kontaktreduktion."