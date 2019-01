Schramberg "Scheene Bronnerle" bohren den Umfahrungstunnel

Das wird ihr Motto für ihren Umzugswagen in Sulgen und in der Talstadt sein, wozu sie sich bereits angemeldet hat. Wie Vorsitzender Daniel Rapp bei der Hauptversammlung im Sportheim Locherhof informierte, habe man sich bei einer Sitzung im November auf dieses Thema festgelegt. Mit dem Wagenbau sei vor Kurzem begonnen worden. Noch nicht entschieden sei die Art der Kostümierung, die in der nächsten Sitzung besprochen werde.

Rückblickend erinnerte der Vorsitzende an die Fasnet 2018 mit der Beteiligung an den Umzügen in Hardt, Sulgen und Schramberg und das Grillfest mit der Bura-Clique Aichhalden beim Vereinsschopf. Nachdem die Zusage für die Fläche vorliege, stehe dem Kuttle-Essen am Fasnetdienstag im Zelt neben dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus nichts mehr im Wege. Da werde jede helfende Hand gebraucht, warb der Vorsitzende darum, sich fleißig in den Arbeitsplan einzutragen. Laut Kassiererin Sabine Kirn brachte das Kuttle-Essen an der Fasnet 2018 einen stabilen Umsatz, wozu die Spende von mehr als 30 Kuchen und Torten beigetragen habe.

Um die Nebenkosten des Feuerwehrgerätehauses besser decken zu können, sollte es öfters als bisher vermietet werden, empfahl sie. Derzeit besteht die Narrengruppe aus 86 Mitgliedern, darunter zehn Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren.