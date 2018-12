Schramberg Schäferhunde zerfleischen Terrier

In Windeseile ging es zum Tierarzt nach Königsfeld. Die Verletzungen waren aber so stark, dass es eine Not-OP in der Tierklinik in Freiburg notwendig war. Jegliche Hilfe kam jedoch zu spät und so verstarb die Hündin gegen 1.30 Uhr nachts an ihren schweren Verletzungen.

Warum liefen Tiere frei herum?

Nach diesem Drama bleiben Fragen: Wie konnte es sein, dass die Schäferhunde, die einem Besitzer aus der unmittelbaren Umgebung gehören, frei herum liefen? Und warum waren die Tiere derart blutrünstig? Angela Schröder weiß, dass die Schäferhunde für gewöhnlich in einem eingezäunten Areal sind. Ihre Vermutung: Jemand könnte mit Steinen nach den Tieren geworfen, sie so in Rage gebracht und anschließend das Tor geöffnet haben. Doch bislang ist das noch Spekulation.

Der Besitzer der Schäferhunde hat sich bereits bei Angela Schröder gemeldet, den Vorfall sehr bedauert und gesagt, dass er für die OP-Kosten – 2500 bis 3000 Euro – aufkommen werde.

Neben der großen Trauer um Kisha und den Verletzungen an den Beinen ist Angela Schröder auch psychisch angeknackst. "Ich kann nicht mehr schlafen und habe Angst, vor die Haustür zu gehen", bekennt sie.

Kisha wurde nicht einmal zwei Jahre alt. "Sie war ein lebendiges Hundemädel, witzig und verspielt", sagt ihre Besitzerin. Sie sei zierlich gewesen, habe sich aber nichts gefallen lassen. Gestern musste Angela Schröder ihre Hündin im Tierkrematorium Sulgen bestatten lassen.