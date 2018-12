Schramberg Rückblick auf erfolgreiches Jahr

Nach Gemeinschaftsspielen kam der Nikolaus mit seinem Gefährten Knecht Ruprecht vorbei. Auch Pfarrer Rüdiger Kocholl wollte sich dies nicht entgehen lassen. Nachdem Lieder gesungen wurden, verteilte der Nikolaus an die fleißigen Ministranten kleine Geschenke.

Pfarrer Kocholl lobte vor allem die stetige Unterstützung und das regelmäßige Ministrieren über das ganze Jahr hinweg. Weiter wurde das neue Leitungsteam für das Jahr 2019 verkündet: Amelie Golm bleibt weiter Oberministrantin, Mirijam Wild übernimmt das Amt des Stellvertreters. Die beiden werden durch die restlichen Mitglieder des Leitungsteams unterstützt. Dies sind Johanna Schäfer, Magdalena Schneider, Benedikt Schäfer, David Kuhner, Lorenz Pfaff, Ricarda Wolber, Simon Pfaff und Leon Kopp.

Als Rückblick auf das ablaufende Jahr wurde an die vielen gemeinsame Ministunden und an die gelungene Freizeit in den Herbstferien gedacht. Des Weiteren wurde die erfolgreiche Aktion "Neue Masche" abgeschlossen