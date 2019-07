Schramberg Rettung für klassizistisches Gebäude

Das repräsentative Wohnhaus hatte Bäckermeister Johannes Storz 1872 an der "Neuen Straße" gebaut, am Eingang zum Marktflecken Schramberg, erklärte Stadtarchivar Carsten Kohlmann die geschichtlichen Hintergründe des Gebäudes. In direkter Nachbarschaft entstand bis 1874 die evangelische Kirche. Nach dem Tod von "Brunnenbeck" Johannes Storz 1879 bewohnte Unternehmer Erhard Junghans ein Jahrzehnt lang das Haus, bevor er in die Villa Junghans im Park der Zeiten umzog.