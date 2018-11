Schramberg Resonanz ist groß gewesen – der Aufwand aber auch

Schramberg. Wusste Oberbürgermeister Thomas Herzog schon, was Barbara Kunst, Vorsitzende des Städtischen Frauenbeirats, gleich berichten würde? "Ich wünsche mir noch mehr Frauen auf die Wahllisten", sagte er jedenfalls mit Blick auf kommende Wahlen, als er im Verwaltungsausschuss den Tagungsordnungspunkt "Jahresbericht des Frauenbeirats 2018" aufrief. "Die Stärkung der Frauenquote in den Parlamenten ist uns weiter ein Anliegen", betonte Kunst in ihrem Bericht. Im Rahmen der Aktion "Politische Teilhabe von Frauen" habe sich der Frauenbereit in Freiburg am 12. Oktober über diese Thema informiert und wolle versuchen, "dies für die Stärkung von Frauen in der Kommunalpolitik umzusetzen". Eine von den Veranstaltern erstellte Dokumentation der Tagung werde noch an die Stadträte weitergeleitet.