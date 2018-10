Schramberg Raus aus dem Revier, rein in das Revier

"Was ist denn in Schramberg los? Warum sieht man auf einmal so viel Polizei?" Um es gleich vorweg zu nehmen: Es ist, je nach Betrachtungsweise, so viel oder so wenig los wie immer. Und wer bei "so viel Polizei" an patrouillierende Einsatzkräfte in Gruppenstärke denkt, der sollte sein Kopfkino sofort wieder ausschalten und einen anderen Film einlegen.