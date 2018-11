Schramberg Preisträger belohnen sich mit einem Konzert

Das Quintett eröffnete sein Programm mit der barocken "Music from the Court of the Sun King". Festlich, mit strahlendem Klang, ertönte die Fanfare Air in Echo, bei dem sich die Trompeten im Echospiel die musikalischen Bälle zuwarfen. Den Glanz am Hofe des Sonnenkönigs spiegelten auch die Sätze "Trio de Ballet de la Paix", "Musette du ballet de l’inconnu" und die "Chaconne in echo". Die jungen Bläser bestachen sowohl durch lupenreine Intonation als auch durch Ausdruck und Gestaltungskraft, so bei der gesanglichen Melodik der Musette mit ihren herrlichen Harmonien.

Bei der Chaconne wetteiferten die beiden Trompeten an strahlendem Klang mit barocker Verzierungskunst. Ganz anders der Jazz-Titel "Alley Cat", von Frank Bjorn, der mit geschmeidig-weichem Sound den Gang einer Katze nachzuahmen verstand. Jedes Instrument gab der Melodik durch seinen besonderen Sound einen eigenen Charakter. Die Zuhörer konnten den fünf Instrumentalisten den Spaß am Musizieren ansehen. Sie agierten mit rasanten Läufen und tollen Effekten schon wie eine richtige Jazzband.

Beim Titel "Montuno für Brass Quintett" traten der Jüngste der Gruppe, Trompeter Lukas Wöhrle und der Posaunist Dominik Fleig, als souveräne Solisten vor das Publikum.

Das Quintett beschloss sein anspruchsvolles Programm mit der bekannten schottischen Weise "Highland Cathedral" ebenso feierlich wie es begonnen hatte. Die Stimmen vereinigten sich bei dieser ergreifenden Hymne zu einem Chorus mit wunderschönen Harmonien. Auch dieses Ensemble erntete großen Beifall.

Im Anschluss an das beeindruckende Konzert erfolgte die Vergabe des Förderpreises der Firma Trumpf Laser an die einzelnen Ensemble-Mitglieder durch den Repräsentanten der Firma, Kurt Mann. Ein Unternehmen brauche ein attraktives Umfeld für ihre zugezogenen Mitarbeiter. Durch das starke Wachstum von Trumpf Laser seien auch neue Mitarbeiter angezogen worden, die nicht aus der Gegend kämen. Die Stadt Schramberg leiste hier hervorragende kulturelle Arbeit in der Bindung der Mitarbeiter an die Raumschaft.

Alle Preisträger vorgestellt

Die Preisvergabe begann mit dem Quintett Funny Five. Jedes Mitglied wurde einzeln vorgestellt, ebenso auch beim Gesangstrio Emelva.

Alle Preisträger erhielten neben der Urkunde und dem Förderpreis auch ein Geschenk der Stadt, überreicht von Oberbürgermeister Herzog. Dieser bedankte sich ebenfalls bei den Lehrkräften Claudia Habermann und Walter Böcherer von der Musikschule und dankte dem Gemeinderat für die jüngst erfolgte Bewilligung des erhöhten Personalzuschusses für die Musikschule.

Einen lustigen Gag hatten sich die "Funny Five" bei der Zugabe "Muss i denn" nach dem grandiosen Applaus noch ausgedacht, indem sie wie bei der Abschiedssinfonie von Haydn etappenweise verschwanden, bis nur noch der Tubist verblieb.