Schramberg Pokal bleibt erneut in Tennenbronn

Tennenbronn war mit 35 Schützen dabei und siegte mit 4522,9 Ringen vor Schramberg mit 22 Schützen und 4438,5 Ringen und Lauterbach, 15 Schützen und 4200,5 Ringen.

Die Tennenbronner Schützen waren die Titelverteidiger, was ihnen auch souverän gelang. So bleibt der Wanderpokal laut Mitteilung in Tennenbronner Besitz.

Die 15 Schützen aus Schramberg, die in die Wertung kamen, sind: Hubert Dold (313,7 aufgelegt), Berthold Dold (313 aufgelegt), Markus Kuhner (310,7 aufgelegt), Lothar Eberhardt (309,9 aufgelegt), Erich Bauknecht (308,2 aufgelegt), Jens Schroth (300,9), Kim Lörcher (295,9), Lena Kuhner (295,7), Matthias Pfaff (292,3), Franziska Hettich (291,4), Michael Rauch (288,8), Martin Braun (283,9), Tobias Dold (281,9, Sabine Ratz (279,8) und Lisa Lörcher (272,4).