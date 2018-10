Schramberg "Plakate sind eigentlich überholt"

Schramberg. Das Strategiepapier, das in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Donnerstagabend vorgestellt wurde, fand am Tisch rundum Zustimmung. Lediglich Bernd Richter (ÖDP) war es zu "restriktiv", er enthielt sich bei der Abstimmung. Im Bemühen um ein "attraktives Stadtbild" und auf Wunsch des Gemeinderats soll die Plakatierung entlang der öffentlichen Straßen und insbesondere der Ortsdurchfahren "geordnet und eingedämmt" werden. Besonders störend fand das Gremium Plakate entlang der Oberndorfer Straße, die auf Veranstaltungen hinweisen, die nicht in Schramberg stattfinden.

Die Verwaltung sieht in ihrem Strategiepapier zwei Stufen vor. Als Sofortmaßnahme (Stufe eins) sind Plakate an Beleuchtungsmasten im gesamten Stadtgebiet nicht mehr zulässig. Für überregional ausstrahlende Veranstaltungen in der Stadt (beispielsweise Stadt- oder Dorffeste, Gewerbeschauen oder große Jubiläen) können Ausnahmen gemacht werden. Dafür werden maximal 20 Plakate genehmigt.

Auf Straßenbannern dürfen künftig nur noch Veranstaltungen und Informationen der Stadt Schramberg, Veranstaltungen von Vereinen in Kooperation mit der Stadt und große Jubiläumsveranstaltungen von Vereinen beworben werden.