Schramberg Opfern Stimme und Gesicht geben

In alten Anzeigen bot die Majolikafabrik weiterhin ihre handgemalten Steingut-Gebrauchs-Artikel von ihrem Standort an der Schiltach an. Aber mit der Machtübernahme der Nazis begannen für die deutsch-jüdische Familie die Repressalien. So musste Sohn Hans-Peter 1936 die Realschule verlassen und in St. Gallen sein Abitur machen. Zwei Jahre später wurden Moritz und Leopold Meyer ins KZ Dachau verschleppt und mussten ihren Betrieb an den Gauamtsleiter Alfons Zeller aus Stuttgart unter Wert verkaufen. Die Familien flohen nach England und mussten dafür sogar Fluchtsteuer bezahlen. Moritz Meyer und seine Frau Julie lebten in London und in einem kleinen Ort an der Grenze zu Wales.

Neuanfang

Als sich Sohn Hans-Peter anbot, in der britischen Armee gegen den Faschismus zu kämpfen, wurde ihm eine Änderung seines deutschen Namens zu Harry-Peter Melvin empfohlen. Nach dem Ende der NS-Herrschaft kehrte Moritz Meyer mit seiner Familie nach Schramberg zurück und wagte in der schwierigen Nachkriegszeit einen Neuanfang mit seiner Majolikafabrik. Mit Sohn Peter führte er das Unternehmen so erfolgreich, dass in Blütezeiten bis zu 400 Mitarbeiter ihre Arbeit in der Majolika fanden. Für sein großes soziales und kulturelles Engagement wurde Moritz Meyer 1964 zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt ernannt. In seiner Dankesrede, aus deren handschriftlichem Original Buchholz vorlas, betonte er den gemeinsam mit den Mitarbeitern erwirtschafteten Erfolg: "Zwei Weltkriege hatten die Kraft unseres Unternehmens nicht zu brechen vermocht." Moritz Meyer verstarb 1970 und sein Nachfolger Peter bereits zehn Jahre später mit 58 Jahren.