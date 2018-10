Schramberg OGV auf den Spuren von Kellergeist Adrian

Begrüßt wurde die Gruppe laut Mitteilung von Manuel Böhler, der durch die Erlebniswelt der Manufaktur führte. Seit dem Jahre 2012 gibt es in der dortigen Essigmanufaktur Führungen, bei denen der Kellergeist "Adrian" keine unwesentliche Rolle spielt. Was der Urahn Adrian Kiderlen vor über 170 Jahren begonnen hatte, haben seine Nachfahren über Generationen hinweg gepflegt, verfeinert und stetig verbessert. Die Früchte aus der Region sind die wichtigsten Zutaten für die Spezialitäten der Manufaktur. Adrian taucht mit seinem heute 170 Jahre alten Gesicht an den einzelnen Stationen immer wieder auf und erklärt die Herstellung der einzelnen Produkte.

Ein 4D-Film, der die Landschaft, die Streuobstwiesen und die Herstellung zeigte, ließ auch den Duft der einzelnen Produkte verspüren. Der weitere Weg führte die Gruppe durch einen Wissenstunnel, wo an den einzelnen Stationen der Kellergeist begleitete und zur Verkostung animierte.

Verkostung