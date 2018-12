Schramberg Oberbürgermeister dankt Gremium für "Rückenwind"

Der Schulcampus im Bereich der Graf-von-Bissingen-Schule werde sowohl den Industriestandort an sich als auch Schramberg als soziale Stadt stärken, so Mager. Gemeinsam mit den Schulleitern Jörg Hezel, Michael Kasper und Karsten Krawcyk arbeite die Stadtverwaltung an einer "zukunftsfesten Schule".

Der Erfolg des Schulcampus hänge aber auch davon ab, "ob die Lehrerschaft das Modell lebt", führte der Fachbereichsleiter aus.

Derzeit befinde man sich bei dem Großprojekt in der Vertiefungsplanung. Diese ergänze die in der Sitzung im April dargestellten Vorteile hinsichtlich einer modularen Vorgehensweise. "Die Realisierung von Don-Bosco-Kindergarten und des ersten und zweiten Bauabschnitts der Erhard-Junghans-Schule kann auf Grundlage des vorhandenen, rechtsverbindlichen Bebauungsplans erfolgen", heißt es seitens der Stadtverwaltung.