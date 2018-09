Schramberg Nur ganz vereinzelt

Schramberg. Der Familienname Herr kommt in Deutschland knapp 9000-mal vor. Er ist bundesweit verbreitet, schwerpunktmäßig allerdings im Badischen. Gemessen an der Bevölkerungsdichte auf Landkreisebene findet man die meisten Herr in Baden-Baden, in absoluten Zahlen im Kreis Emmendingen. Varianten des Namens sind Heer (3500-mal) und Hehr (800-mal), beide ohne ausgeprägten lokalen Fokus. Von den Hör wiederum (900-mal) sind abermals viele im Badischen beheimatet, insbesondere im östlichen Schwarzwald-Baar-Kreis.