Schramberg Nummern der drei Hauptgewinne stehen fest

Schramberg (jf). Die drei Hauptgewinn-Nummern der HGV-Sterntaleraktion stehen fest. Spätnachmittags am Mittwoch wurden sie in den Räumen von Schuh Langenbach in der Schramberger Hauptstraße von einer kleinen hilfsbereiten Kinderschar gezogen: Fünf abgedeckte kleine Zinkeimer enthielten jeweils Bälle mit den Zahlen eins bis zehn. Unter den wachsamen Augen der HGV-Vorsitzenden Kirsten Moosmann, der HGV-Geschäftsführerin Manuela Klausmann, Mattis Vater Jens Krön und der Presse zogen Christiane, Katrin, Lenny, Sinja und Matti in jeder der drei Runden einen Ball.