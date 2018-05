Schramberg Musiker begeistern ihre Zuhörer am Gardasee

Nach einer entspannten Busfahrt mit Zwischenstopp in Innsbruck war das schlechte Wetter der Heimat schon bald überwunden. Gegen Abend erreichte die Ausflügler den Gardasee in Peschiera, wo sich die Teilnehmer nach der langen Reise im Hotel erholen konnte, bevor die Stadt näher erkundet wurde.

Am Freitag stand ein Ausflug nach Verona an, die Stadt von "Romeo und Julia". Eine Stadtführung brachte den Musikern die Zeitgeschichte und Legenden der Stadt näher. Danach war noch genug Zeit, um ein italienisches Eis oder Pasta zu genießen und die Stadt weiter kennenzulernen. Am Abend gab die "Harmonie" ein kleines Unterhaltungskonzert auf der Hotelterrasse. Für Samstag war ein Platzkonzert in Riva del Garda angesetzt, das laut Mitteilung auf reges Interesse der dortigen Besucher stieß. Anschließend ging es weiter nach Bardolino, wo die "Harmonie" in einer Weinprobe die regionalen Spezialitäten verköstigte. Abends luden sommerliche Temperaturen nochmals dazu ein, die Atmosphäre des Sees in vollen Zügen zu genießen.

Am Sonntag ging die Reise mit einer Schifffahrt von Peschiera nach Garda zu Ende. "Eine tolle Reise mit jeder Menge Musik und Spaß", lautet das Fazit der Musiker.