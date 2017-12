Schramberg Musik und Licht in der Kirche

Schramberg-Heiligenbronn. Orte in der Kirche und den Seitenräumen luden zu Andacht und Auseinandersetzung ein. Der Abend begann mit einem Gottesdienst im Altarraum, bei dem Schwestern und Besucher im Kreis saßen und gemeinsam mit Pfarrer Richard Schitterer feierten. Schitterer stellte seine Ansprache und Gebete unter das Thema Wachsamkeit, das gerade zu Beginn des neuen Kirchenjahrs und der Adventszeit passe. Mit Querflöte und Gitarre wurden die Lieder begleitet.

Schwester Johanna Konrad lud anschließend dazu ein, sich einen Ort in der Kirche zu suchen und das zu tun, was einem gut tue. An verschiedenen Stationen gab es Aktionsangebote wie Fragen zum Nachdenken und Aufschreiben, Geschichten zum Lesen, kleine Engel zum Gestalten oder Kerzen zum Entzünden und Knicklichter zum Mitnehmen.

Die von Kerzen erhellte Gnadenkapelle oder das Oratorium mit dem Allerheiligsten als Ort der Stille luden zu Gebet und Meditation ein, zur Begegnung mit Gott, "so wie du bist". Pfarrer Schitterer stand für ein Gespräch zum Sakrament der Versöhnung zur Verfügung.