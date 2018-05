Schramberg Musik für große Gefühle

Die Stuttgarter Saloniker stellen gemeinsam mit Katrin Mayer und Manuel Weinmann die großen Gefühle des Frühlingserwachens und bekannte Musicalmelodien in den Mittelpunkt des Konzerts.

Die Sängerin Katrin Mayer stammt aus Schramberg und begann schon im Alter von fünf Jahren mit dem Singen an der örtlichen Musikschule. Nach dem Abitur absolvierte sie ihr Studium an der Musical- und Schauspielschule in Freiburg und am Lee Strasberg Theater and Film Institute in New York mit der Bühnenreifeprüfung für Musical und für Schauspiel.

Schon während der Studienzeit wirkte sie in nationalen und auch internationalen Musical- und Filmproduktionen mit.